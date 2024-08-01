В Турции спустили на воду второй корвет для украинских ВМС - "Гетмана Ивана Выговского" вооружат "Гарпунами"

https://racurs.ua/n197880-v-turcii-spustili-na-vodu-vtoroy-korvet-dlya-ukrainskih-vms-getmana-ivana-vygovskogo-voorujat.html

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Другий український корвет класу Ada «Гетьман Іван Виговський» (F-212) спустили 1 серпня на воду у корабельні турецької компанії Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM).

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Про це повідомили стамбульські ЗМІ.

Довжина корабля 100 м, ширина 14,40, осадка 3,90 м, повна водотоннажність 2340 т, максимальна швидкість близько 30 вузлів.

Він має бути оснащений найсучаснішим радіообладнанням, артилерійським і ракетним озброєнням, включно з протикорабельними ракетами «Гарпун». Передбачено ангар для базування вертольота.

Щодо першого корвета, який названо на честь Івана Мазепи, то він уже готовий і проходить випробування в Чорному морі. Корабель стане флагманом Військово-морських сил України.

Іван Євстафійович Виговський (1608−1664 рр.) — український військовий і державний діяч, гетьман Війська Запорозького з 1657 по 1659 роки.

Наступник Богдана Хмельницького, який спробував різко змінити зовнішньополітичний курс Гетьманщини в бік Речі Посполитої. Поборник перетворення Речі Посполитої на триєдину державу (Королівство Польське, Велике князівство Литовське, Велике князівство Руське), проєкт якої був описаний у Гадяцькому договорі (1658). Здобув перемогу над армією московитів у битві під Конотопом.