Экспорт российской нефти снизился до рекордно низкого показателя. Фото:

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Ракурс

Експорт російської нафти знизився до найнижчого рівня за майже півтора року.

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У липні експорт російських нафтопродуктів з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні 19 місяців, а загальний експорт нафти впав до найнижчого показника майже за рік. Так, минулого місяця глобальні постачання скоротилися приблизно на 586 тис. барелів на добу. Про це повідомило видання Bloomberg.

За інформацією видання, сильно помітне скорочення постачань нафти до Китаю, де зменшилося на понад 1,4 млн барелів на добу. Це найбільше падіння у 2024 році року.

У статті йдеться, що збільшення експорту нафти з Саудівської Аравії та США частково компенсувало зниження постачань з оф, Бразилії, Венесуели та Катару.

Крім того, після проведення окремого аналізу стало відомо, що загальний експорт російської нафти морем був найнижчим майже за рік, а відправлення з портів Балтики знизилися до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

Повідомляється, що західні санкції призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до КНР. Натомість Індія, яка раніше майже не імпортувала російську нафту, за два роки досягла показника постачань в 40%.

Нагадаємо, у червні Україна посилила санкції проти російського «Лукойлу», які фактично забороняють компанії використовувати Україну як країну транзиту своєї продукції. Таким чином Словаччина та Угорщина більше не отримують нафту з країни-агресора.

Джерело: Bloomberg