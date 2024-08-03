Израиль авиаударом уничтожил еще одного командира ХАМАСа. Фото:

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Ракурс

Армія оборони Ізраїлю продовжує знищувати лідерів угруповання ХАМАС.

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Військові ЦАХАЛу завдали удару з повітря по західному березі річки Йордан. Внаслідок нальоту був ліквідований командир ХАМАСу та четверо бойовиків «Ісламського джихаду». Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що перший авіаудар вразив авто поблизу міста Тулкарм. Один із загиблих був командиром ХАМАСу. А через кілька годин було завдано другого удару, який був націлений на іншу групу озброєних бойовиків.

У Міністерстві охорони здоров’я Палестини заявили, що під час першого удару загинуло п’ятеро людей, а WAFA повідомило, що четверо осіб загинули під час другого удару.

Нагадаємо, 31 липня в Тегерані був знищений із лідерів ХАМАС Ісмаїл Ганія, який перебував у спеціальні резиденції для ветеранів війн. ЗМІ назвали це однією з найбільш успішних операцій ЦАХАЛу.

А в липні був ліквідований командувач військовим крилом ХАМАС Мухаммад Дейфа. В Ізраїлі вважають, що саме він був організатором нападу на країну 7 жовтня.

Джерело: Reuters