Медиа предупредили об ударе Ирана и «Хезболлы» по Израилю 5 августа

https://racurs.ua/n197959-media-predupredili-ob-udare-irana-i-hezbolly-po-izrailu-5-avgusta.html

Ракурс

Іран може здійснити атаку на Ізраїль вже у понеділок, 5 серпня.

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Про це повідомило 4 серпня видання Axios.

Американський генерал Майкл Курілла, відповідальний за американські сили на Близькому Сході, вже прибув до регіону в суботу, оскільки триває підготовка до можливого нападу на Ізраїль з боку Ірану у відповідь на вбивства високопоставлених лідерів ХАМАС і «Хезболли», повідомили два американських чиновника.

Очікується, що Курілла спробує мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію, яка захистила Ізраїль від нападу з боку Ірану 13 квітня, сказав журналістам американський чиновник.

Три американські та ізраїльські джерела заявили, що очікують нападу Ірану на Ізраїль вже в понеділок.

Йорданія буде ключовою зупинкою в поїздці Курілли. Йорданці відіграли важливу роль під час атаки 13 квітня, перехопивши іранські безпілотники, які вторглися на їхню територію і прямували до Ізраїлю, а також дозволивши американським та ізраїльським літакам використовувати свій повітряний простір для перехоплення іранських безпілотників. США сподіваються, що те ж саме повториться, якщо буде потрібно, сказав чиновник.

Американські та ізраїльські офіційні особи також заявили, що не знають, чи будуть Іран і «Хезболла» здійснювати скоординовану атаку, чи діятимуть окремо.

Вони додали, що, на їхню думку, і Іран, і ліванські бойовики все ще працюють над завершенням своїх військових планів і затвердженням їх на політичному рівні.

Нагадаємо, що у ніч на 4 серпня по Ізраїлю з Лівану полетіли десятки ракет «Хезболли».