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Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова в Мариуполь
Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова в Мариуполь (КАРТА)https://racurs.ua/n197961-rossiyane-zapustili-dostroennuu-jeleznuu-dorogu-iz-rostova-v-mariupol-karta.htmlРакурс
Росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через Гранітне/Маловодне.
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Про це написав 4 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він пише, що такого висновку можна дійти за результатами моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій з середи.
Так, зафіксовано:
- станція Асланово — зчеплені в дві «сплотки» чотири магістральні тепловози в кольорах РЖД з причепленими вантажними вагонами. Вантажні вагони заповненні та частково накриті. Склад вантажу та маршрут наявним ресурсом поки встановити не вдалось;
- станція Кальчик — зафіксовано один магістральний тепловоз в кольорах РЖД;
- станція Сартана зафіксовано сім пасажирських вагонів в кольорах РЖД з вказівкою (табличками) «Екатеринбург». Саме про ці вагони ми вказували минулого разу, як тестовий прогін під прикриттям цивільних перевезень баз їх реального здійснення.
Все це, а також певні деталі, які не маю права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт. Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено.
Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про «альтернативу Кримському мосту». Це — хибне. Це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більшу пропускну здатність та потужність ніж міст, — зазначає Андрющенко.
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