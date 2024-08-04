Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова в Мариуполь

Росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через Гранітне/Маловодне.

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Про це написав 4 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він пише, що такого висновку можна дійти за результатами моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій з середи.

Так, зафіксовано:

Все це, а також певні деталі, які не маю права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт. Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено.

Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про «альтернативу Кримському мосту». Це — хибне. Це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більшу пропускну здатність та потужність ніж міст, — зазначає Андрющенко.