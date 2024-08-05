Смертность втрое превысила рождаемость. Инфографика: «Опендатабот»

https://racurs.ua/n197991-smertnost-v-ukraine-v-2024-godu-vtroe-prevysila-rojdaemost.html

Ракурс

Демографічну кризу зафіксували в Україні — у 2024 році смертність майже втричі перевищила народжуваність.

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У першому півріччі цього року народилося 87 тис. 655 дітей. Водночас у перші шість місяців цього року померли 250 тис. 972 людини, що майже утричі більше за показник народжуваності. у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни народжуваність в Україні скоротилася у 1,5 рази — 87 тис. 655 дітей зараз проти 132 тис. 595 у 2021 році. Про це свідчать дані «Опендатабот».

Зазначається, що співвідношення між народженими та померлими один до трьох є одним з ключових показників демографічної кризи. Перед пандемією коронавірусу на одну дитину припадало двоє померлих.

Найбільше новонароджених було зареєстровано у Києві — 9 тис. 695 дітей, у Львівській області — 7 тис. 923 дитини й Дніпропетровській області — 6 тис. 962 дитини. Мало новонароджених фіксується у прифронтових областях. На Херсонщині та Донеччині народилися 221 та 702 дитини відповідно. А в Луганській області цьогоріч взагалі не було зареєстровано жодного немовляти.

Щодо смертей, то найбільше їх зафіксували у Дніпропетровській області — 27 тис. 374 випадків. На Харківщині, у Києві та на Одещині зареєстрували 17 тис. 999, 17 тис. 449 та 16 тис. 85 смертей відповідно. Найменше померлих — на прифронтових Херсонщині й Донеччині та у Чернівецькій області.