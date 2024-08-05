Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении нанести удар, - The Jerusalem Post

https://racurs.ua/n198012-iran-cherez-vengriu-predupredil-izrail-o-namerenii-nanesti-udar-the-jerusalem-post.html

Ракурс

Іран через Угорщину попередив Ізраїль про свої плани завдати удару.

.

The Jerusalem Post пише, що виконувач обовʼязків глави МЗС Ірану Алі Баґері повідомив про підготовку атаки угорському колезі Петеру Сійярто. Той зателефонував голові МЗС Ізраїлю та переповів йому повідомлення Баґері. Коли ця атака може статися — не уточнили, як і інших деталей.

Повідомлення Ірану було передано Ізраїлю через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який подзвонив Кацу безпосередньо, щоб пояснити, що він отримав цю інформацію від виконувача обов’язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері, — пише видання.

Тим часом Шойгу зустрівся з начальником Генштабу ЗС Ірану і заявив про повну співпрацю росії з Іраном у вирішенні актуальних «регіональних питань».

Також з’явилась інформація, що рф терміново перекинула до Ірану ракетні комплекси «Іскандер» та комплекси радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН».

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністрами країн G7 заявив, що атака на Ізраїль може початись уже за 24—48 годин — тобто вже 5 серпня.

Іран опублікував у системі NOTAM повідомлення, в якому попередив про небезпеку польотів над центром, заходом і північним заходом країни — і порадив літакам обрати інші маршрути.

Ізраїль розглядає можливість «превентивного удару» по Ірану. Але тільки в разі, якщо отримає розвіддані, що підтверджують намір Тегерану атакувати.

В іранському парламенті пригрозили вбивством прем'єра Ізраїлю Беньянміна Нетаньягу.