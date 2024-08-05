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Либо Telegram ведет диалог с государством, либо его закроют

Глава комитета Рады: Или Telegram ведет диалог с государством или его закроют

5 авг 2024, 22:14
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Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики Микита Потураєв сказав, що ресурсів на регуляцію Telegram «немає і не буде».


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Нардеп з президентської фракції у розмові з «РБК-Україна» сказав, що якщо ресурсу і можливості реагувати немає, то потрібно відключати, як це було із ВКонтакте.

Потураєв каже, що держава має достатньо доказів, що Телеграм афілійований з росією. Коли 80% населення користується немодерованою соцмережею, то це дорого коштуватиме.

На його думку, треба написати простий законопроєкт, суть якого в тому, що або мережі і платформи встановлюють діалог з державою, або держава їх закриває.

Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми жодним чином не звертатимемо уваги на ці загрози, — не буде України. Тому що ні про жодну інформаційну гігієну ми говорити не можемо, — зауважив він.

У липні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що Telegram «активно та швидко взаємодіє" зі спецслужбами росії, проте звернення України до месенджера залишаються безрезультатними.

Источник: Ракурс


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