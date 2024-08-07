Российское приграничье страдает - дроны влетают в окна, власть просит сдавать кровь

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Російське прикордоння страждає через атаки невідомих дронів. Влада трьох регіонів так званої росії повідомила про нічні інциденти з БПЛА.

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Губернатор Білгородської області рф В’ячеслав Гладков заявив, що прикордонне місто Шебекіно, яке регулярно потрапляє під обстріл, «зазнало атак дронів ЗСУ».

Двома дронами атаковано багатоквартирний будинок. Один безпілотник улетів у вікно квартири, пошкодивши скління. Внаслідок атаки другого дрону сталося загоряння у тій же квартирі, — повідомив губернатор у телеграмі, опублікувавши фото пошкодженого будинку.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, уточнив Гладков.

Воронезький губернатор Олександр Гусєв повідомив про удар безпілотників по обласному центру. За його словами, «кілька українських БПЛА» було «виявлено та придушено» у Воронезькій області.

Один дрон під час падіння пошкодив фасад верхніх поверхів житлового будинку на вулиці Березовий Гай.

Уламки ще одного БПЛА впали на Ленінському проспекті у Воронежі. Вибиті шибки у кількох квартирах багатоквартирного будинку, пошкодження також отримали автомобілі, — написав губернатор у телеграм. За попередніми даними, постраждалих немає.

Судячи з фото та відео, опублікованих телеграм-каналом «Вороніж № 1», безпілотник, що подав, потрапив у висотний житловий будинок на вулиці Березова Гай, пошкодивши фасад будівлі та припарковані машини.

На Ленінському проспекті уламками дрону було вибито скло у кількох квартирах багатоквартирного будинку, пошкодження також отримали автомобілі, повідомляє канал.

Атака дронів на Вороніж сталася на тлі обстрілів та боїв у Курській області у прикордонному Суджанському районі. Судячи з повідомлень російських військових та провоєнних блогерів, бойові дії вночі тривали.

Міноборони росії в ранковому зведенні прозвітувало про двох безпілотників, збитих над Воронезькою область. Над територією Курської області, згідно з заявою, «перехоплено та знищено» чотири дрони, ще два — над Ростовською.

Україна офіційно не коментувала ці повідомлення.

Сили московитської ППО минулої ночі нібито збили в Курській області три українські безпілотники, повідомив виконувач обов’язків губернатора Олексій Смирнов. В області до 30 постраждалих через атаки невідомих дронів та обстріли.

Він також написав у телеграм, що регіон протягом останньої доби протистоїть атакам, а екстрені служби переведені на посилений режим роботи.

За його словами, у прикордонних районах області медустанови поповнюють запаси донорської крові.