В сети опубликовали полное видео, как с помощью FPV-дрона сбили российский ударный вертолет

https://racurs.ua/n198063-v-seti-opublikovali-polnoe-video-kak-s-pomoschu-fpv-drona-sbili-rossiyskiy-udarnyy-vertolet.html

Ракурс

Воїнам підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ вдалося 6 серпня над Курською областю завдати удару по російському вертольоту Мі-28.

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Результат атаки без подальшого відео поки незрозумілий, як і подальша доля борту та його екіпажу.

31 липня вперше у світі український дрон знищив у повітрі над Донецьком російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8. Весь екіпаж та пасажири були ліквідовані. На жаль, інформації про подальшу долю гвинтокрила немає.

Відповідне відео опублікував волонтер та блогер Сергій Стерненко. Також на відео є ще дві спроби заходу на вертольоти росіян.