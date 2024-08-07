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В сети опубликовали полное видео, как с помощью FPV-дрона сбили российский ударный вертолет
В сети опубликовали полное видео, как с помощью FPV-дрона сбили российский ударный вертолетhttps://racurs.ua/n198063-v-seti-opublikovali-polnoe-video-kak-s-pomoschu-fpv-drona-sbili-rossiyskiy-udarnyy-vertolet.htmlРакурс
Воїнам підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ вдалося 6 серпня над Курською областю завдати удару по російському вертольоту Мі-28.
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Результат атаки без подальшого відео поки незрозумілий, як і подальша доля борту та його екіпажу.
31 липня вперше у світі український дрон знищив у повітрі над Донецьком російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8. Весь екіпаж та пасажири були ліквідовані. На жаль, інформації про подальшу долю гвинтокрила немає.
Відповідне відео опублікував волонтер та блогер Сергій Стерненко. Також на відео є ще дві спроби заходу на вертольоти росіян.
Цей результат — кропітка робота інженерів, операторів та ваших донатів. Дякую! Відео збиття Орланів, Zala та інших крил у нас також є ДУЖЕ багато. Проте наразі діє повна заборона вищого командування на такі публікації, і ми будемо її дотримуватись, — написав Стерненко.
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