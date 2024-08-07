Маск подал в суд на компании, отказавшиеся от рекламы в Х

https://racurs.ua/n198071-mask-podal-v-sud-na-kompanii-otkazavshiesya-ot-reklamy-v-h.html

Ракурс

Ілон Маск оголосив «війну» компаніям, які відмовилися від реклами в Х (колишній Twitter). Соцмережа подала до суду.

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Позов подали проти Всесвітньої федерації рекламодавців (WFA), ініціативи GARM і кількох великих компаній, зокрема Unilever і Mars. Причина — «незаконний бойкот» рекламодавців, який коштував Х «мільярди доларів».

Головна виконавча директорка X Corp. Лінда Яккаріно послалася на доповідь комітету Палати представників з питань судочинства в США. Там стверджують, що GARM та її члени «змовилися» бойкотувати Х після того, як платформу купив Маск — цим обмежили вибір користувачів і порушили антимонопольне законодавство.