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Ракурс
На ВОТ наблюдается тенденция многомесячной задержки зарплат бюджетникам, фото: Lenkedln

В Луганской области оккупанты не платят зарплату бюджетникам

7 авг 2024, 16:01
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На тимчасово окупованих територіях України, підконтрольних так званій «лнр», спостерігається тенденція багатомісячної затримки заробітної плати на державних або комунальних підприємствах.


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Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Гроші почали зникати не коли мало бути важко, а у той час, коли міжбюджетні відносини рф з окупованими територіями стали більш-менш налагодженими, — вказано в повідомленні. — Черговий випадок — транспортне управління у Сорокинському районі, де заборгованість перед працівниками склала сім місяців.

На сайті Центру національного спротиву повідомляється, що окупанти вирішили «зекономити» на виплаті зарплат водіям трамвайно-тролейбусного управління так званої «лнр».

Зазначається, що ця проблема триває ще від березня минулого року.

У тимчасово окупованому Луганську 16 водіїв місцевого комунального підприємства на сьогодні не доотримали щонайменше півтора мільйони російських рублів зарплати, — вказано в повідомленні. — Не виплати і заборгованості оплати праці тут є системними. Це призвело до критичної нестачі водіїв громадського транспорту в окупованому місті.

Така ж ситуація й спостерігається й у тимчасово окупованому Донецьку.

Тут на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. Причина все та ж — немає водіїв, — додали у ЦНС.

Источник: Ракурс


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