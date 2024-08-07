В Луганской области оккупанты не платят зарплату бюджетникам

На ВОТ наблюдается тенденция многомесячной задержки зарплат бюджетникам, фото: Lenkedln

https://racurs.ua/n198072-v-luganskoy-oblasti-okkupanty-ne-platyat-zarplatu-budjetnikam.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України, підконтрольних так званій «лнр», спостерігається тенденція багатомісячної затримки заробітної плати на державних або комунальних підприємствах.

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Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Гроші почали зникати не коли мало бути важко, а у той час, коли міжбюджетні відносини рф з окупованими територіями стали більш-менш налагодженими, — вказано в повідомленні. — Черговий випадок — транспортне управління у Сорокинському районі, де заборгованість перед працівниками склала сім місяців.

На сайті Центру національного спротиву повідомляється, що окупанти вирішили «зекономити» на виплаті зарплат водіям трамвайно-тролейбусного управління так званої «лнр».

Зазначається, що ця проблема триває ще від березня минулого року.

У тимчасово окупованому Луганську 16 водіїв місцевого комунального підприємства на сьогодні не доотримали щонайменше півтора мільйони російських рублів зарплати, — вказано в повідомленні. — Не виплати і заборгованості оплати праці тут є системними. Це призвело до критичної нестачі водіїв громадського транспорту в окупованому місті.

Така ж ситуація й спостерігається й у тимчасово окупованому Донецьку.