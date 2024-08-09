Украина хочет получить разрешение от США бить ATACMS по рф. Фото:

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Україна веде переговори зі США про отримання дозволу на використання балістичних ракет ATACMS для ударів по військових аеродромах у рф.

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Такі ракетні удари потрібні для ураження винищувачів, які росіяни використовують для ударів у відповідь. Знищення цієї техніки дозволить ЗСУ втримати взяті під контроль райони Курської області. Це своєю чергою дасть Києву важелі впливу, необхідні для переговорів з Москвою. Таку заяву зробив радник президента Володимир Зеленського, повідомило видання The Washington Post.

Українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити Силам оборони використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження аеродромів, які рф використовує у відповідь на вторгнення. В разі схвалення, таке рішення може дозволити Києву протягом деякого часу утримувати частину Курської області, — йдеться в статті.

За словами радника, Україна задіяла велику кількість військових, які захопили близько 100 кв. км російської території. За три дні ЗСУ пройшли вглиб території повз багатотисячні міста. У ході наступу взято в полон сотні росіян та захоплено газовимірювальну станцію, яку росія перекачує «блакитне паливо» в Європу.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах Америки спокійно сприймають операцію у Курській області рф. У Пентагоні заявили, що й надалі підтримуватимуть Україну тими засобами, які їй потрібні, а дії ЗСУ в Курській області «відповідають політиці США» щодо використання наданого озброєння.