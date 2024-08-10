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рф перебросила в Курск морпехов из оккупированного Крыма. Фото: Крымский ветер
рф перебросила в Курск морпехов из оккупированного Крыма (ФОТО)https://racurs.ua/n198166-rf-perebrosila-v-kursk-morpehov-iz-okkupirovannogo-kryma-foto.htmlРакурс
Країна-агресор посилила військове угруповання в Курській області військовослужбовцями з Криму.
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Зокрема, з окупованого Севастополя в Курськ перекинули підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту рф. Колону військових вантажівок «Камаз» з тактичним знаком «Z у квадраті» на трасі «Таврида» помітили 6 серпня. Про це моніторингова група «Кримський вітер» повідомила у Telegram.
Зазначається, що колона виїхала з місця дислокації 810-ї бригади морської піхоти у бухті Козачій й прямувала у напрямку Керчі.
Як відомо, тактичний знак «Z у квадраті» схожий зі знаком «Z у ромбі», який був на автомобілях російської колони, знищеної у Курській області.
Нагадаємо, вночі 9 серпня ударом HIMARS в Курській області була знищена російська військова колона, яка налічувала 14 вантажівок. Російські так звані воєнкори заявляли про знищення трьох-чотирьох рот особового складу, що еквівалентно цілому батальйону. За одну ніч ворог міг втратити від 200 до майже 500 солдатів.
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