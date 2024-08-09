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Ракурс
Момент удару по російській колоні, скріншот відео

Момент завдання удару по російській колоні на Курщині потрапив на відео

9 сер 2024, 18:23
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Момент нещодавнього знищення військової колони російської армії у Курській області рф потрапив на відео.


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Його у своєму Telegram-каналі сьогодні, 9 серпня, опублікував заступник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.

Як же чітко та влучно вчора вночі була знищена військова колона російської армії в селищі Октябрське, Рильського району Курської області, — зазначив він в описі відео.

Джерело: Ракурс


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