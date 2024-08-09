Момент завдання удару по російській колоні на Курщині потрапив на відео

Момент удару по російській колоні, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198138-moment-zavdannya-udaru-po-rosiyskiy-koloni-na-kurschyni-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Момент нещодавнього знищення військової колони російської армії у Курській області рф потрапив на відео.

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Його у своєму Telegram-каналі сьогодні, 9 серпня, опублікував заступник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.