Момент завдання удару по російській колоні на Курщині потрапив на відео

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Момент удару по російській колоні, скріншот відео
Момент завдання удару по російській колоні на Курщині потрапив на відеоhttps://racurs.ua/ua/n198138-moment-zavdannya-udaru-po-rosiyskiy-koloni-na-kurschyni-potrapyv-na-video.htmlРакурс
Момент нещодавнього знищення військової колони російської армії у Курській області рф потрапив на відео.
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Його у своєму Telegram-каналі сьогодні, 9 серпня, опублікував заступник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.
Як же чітко та влучно вчора вночі була знищена військова колона російської армії в селищі Октябрське, Рильського району Курської області, — зазначив він в описі відео.
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