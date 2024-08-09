Момент нанесения удара по российской колонне на Курщине попал на видео

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Момент удара по российской колонне, скриншот видео
Момент нанесения удара по российской колонне на Курщине попал на видеоhttps://racurs.ua/n198138-moment-naneseniya-udara-po-rossiyskoy-kolonne-na-kurschine-popal-na-video.htmlРакурс
Момент нещодавнього знищення військової колони російської армії у Курській області рф потрапив на відео.
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Його у своєму Telegram-каналі сьогодні, 9 серпня, опублікував заступник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.
Як же чітко та влучно вчора вночі була знищена військова колона російської армії в селищі Октябрське, Рильського району Курської області, — зазначив він в описі відео.
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