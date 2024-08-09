Уничтоженную российскую колонну в Курской области показали на видео

Уничтоженную колонну рф в Курской области показали на видео. Фото:

https://racurs.ua/n198126-unichtojennuu-rossiyskuu-kolonnu-v-kurskoy-oblasti-pokazali-na-video.html

Ракурс

Російська колона, яку знищили вночі ударом HIMARS в Курській області, налічувала 14 вантажівок.

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Тентовані військові «Камази» та «Урали» були знищені в населеному пункті Октябрське біля міста Рильська. До українського кордону звідси по прямій 37 км. Ймовірно, що вся колона везла піхоту. Частина машин згоріла повністю, частина пошкоджена. Про це пишуть російські пабліки в Telegram.

На кадрах, які з’явилися в мережі сьогодні вранці видно, що все завалено трупами російських військових. Тіла лежать у вантажівках та біля них.

Росіяни пишуть про знищення трьох-чотирьох рот особового складу, що еквівалентно цілому батальйону. За одну ніч ворог міг втратити від 200 до майже 500 солдатів.

Нагадаємо, вночі 9 серпня у Рильському районі Курської області на марші ракетним ударом була знищена автомобільна колона військ Збройних сил російської федерації. Траса була повністю перекрита палаючими автомобілями.