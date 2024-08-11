Операция в Курской области – огромный удар по престижу путина

https://racurs.ua/n198185-operaciya-v-kurskoy-oblasti-ogromnyy-udar-po-prestiju-putina.html

Ракурс

Операція у Курській області — це величезний удар по престижу кремлівського диктатора владіміра путіна.

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The Hill пише, що контрнаступ на територію росії є «приголомшливим». Україна буде вирішувати, що робити з територією, яку вона утримує в росії.

Науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич вважає, що Україна, швидше за все, вийде з Курська. Однак, це буде лише після того, як росію змусять перекинути туди кілька бригад з фронту.

Блусевич наголошує на тому, що росіяни тепер повинні переміщуватись, а це їм вдається дуже погано.

Про те, що США продовжують спілкування з українською владою, щоб зрозуміти, які цілі має операція ЗСУ у Курській області, повідомив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Я думаю, що залишу тут місце, аби дозволити Україні так чи інакше говорити про свої воєнні операції. Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія, — відповів Кірбі на питання журналіста, чи США дозволяють Києву контрвогневі удари через кордон.

На прохання схарактеризувати ситуацію на полі бою в Курській області, він відповів:

Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами, і я б утримався від опису того, що там відбувається на полі бою, допоки ці розмови не завершаться, і поки ми не відчуємо, що маємо краще уявлення про те, що саме вони роблять.

При цьому представник Білого дому додав, що Збройні сили України наразі не порушують обмежень, які раніше оголошували США про атаки вглибину рф.