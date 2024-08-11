Украинские военные в Курской области. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n198193-kommunisty-rf-posovetovali-rossiyanam-obraschatsya-s-ukrainskimi-boycami-vejlivo.html

Ракурс

Російські комуністи порадили мешканцям Курської області бути чемними з українськими військовими.

.

Так, керівник місцевого осередку комуністичної партії російської федерації та Курський обком звернулися до місцевих жителів у зв’язку з останніми подіями в регіоні. Громадян закликали зберігати спокій. Відповідна заява була опублікована на сайті місцевого осередку кпрф.

Комуністи закликали мешканців Курської області бути чемними з бійцями ЗСУ і не провокувати їх. Порадили показувати на вимогу всі необхідні документи та співпрацювати з українськими захисниками.

Комуністична партія рекомендує громадянам спілкуватися з українськими військовими ввічливо, не провокуючи їх, за першою вимогою подати необхідні документи та, за можливості, співпрацювати з ними в організації безпечного життя та недопущення мародерства після відходу з міста російських підрозділів забезпечення правопорядку, — йдеться в заяві.

На момент публікації новини російська влада заблокувала місцевий сайт курських комуністів.

Нагадаємо, 6 серпня стався прорив кордону у Курській області. Воєнні експерти вважають, українські військові можуть контролювати щонайменше 150 кв. км території країни-агресора. Головні події розгортаються у районі міста Суджа, де знаходиться станція, через яку здійснюється транзит російського газу в Європу.

У США вважають, що операція у Курській області — це величезний удар по престижу кремлівського диктатора володимира путіна. А західні ЗМІ стверджують, що контрнаступ на територію росії є «приголомшливим».