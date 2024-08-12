YouTube полностью отключает российским блоггерам монетизацию

Российских блоггеров лишают доходов от рекламы

https://racurs.ua/n198221-youtube-polnostu-otkluchaet-rossiyskim-bloggeram-monetizaciu.html

Ракурс

Сервіс контекстної реклами Google AdSense, який діє на YouTube, вирішив відключити облікові записи користувачів з рф.

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Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи з посиланням на лист, розісланий командою Google Payments російським користувачам.

Ми деактивуємо всі облікові записи AdSense, країною розташування яких вказана росія. Це означає, що отримувати прибуток від монетизації через такі акаунти буде неможливо, — вказано у листі. — Заробіток за липень буде виплачено між 21 та 26 серпня, якщо в акаунті не призупинено отримання платежів та досягнуто порогів оплати.

AdSense — це найбільший у своїй сфері сервіс контекстної реклами. Він дозволяє автоматично розміщувати на сайтах текстову та графічну рекламу, що підходить за контекстом до розміщеної там інформації.

Тож всі російські власники веб-сайтів більше не зможуть заробляти, розміщуючи на своїх порталах блоки з рекламою з мережі AdSense.

Це ж стосується і російських відеоблогерів, яким AdSense, навіть після відключення монетизації для рф після початку повномасштабного вторгнення в Україні у 2022 році, дозволяла заробляти на YouTube, хоч і в менших обсягах — за рахунок користувачів, котрі переглядали відео з-за кордону або через сервіс VPN, котрий дозволяє віртуально змінювати своє місце перебування.

Тепер же блогери з росії більше не отримуватимуть грошей, не залежно того, з якої країни переглядають їхні відео.