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Украинские военные публикуют видео из центра Суджи
Украинские военные публикуют видео из центра Суджиhttps://racurs.ua/n198231-ukrainskie-voennye-publikuut-video-iz-centra-sudji.htmlРакурс
Українські військові записали відео із центру Суджі — міста на прикордонні рф та України.
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Боєць повідомив, що місто повністю контролюють ЗСУ. На відео є труп російського військового.
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Також з’явилося відео, як стверджується, центральної площі міста Суджі. Його зняли з українського броньованого авто.
ЗСУ наступають у Курській області — кілька тисяч українських військових ведуть бої приблизно за 40 кілометрів від кордону. Про це пишуть іноземні медіа. Українська сторона майже не коментує операцію.
Перший коментар прозвучав 12 серпня від президента.
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