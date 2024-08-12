Украинские военные публикуют видео из центра Суджи

https://racurs.ua/n198231-ukrainskie-voennye-publikuut-video-iz-centra-sudji.html

Ракурс

Українські військові записали відео із центру Суджі — міста на прикордонні рф та України.

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Боєць повідомив, що місто повністю контролюють ЗСУ. На відео є труп російського військового.

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Також з’явилося відео, як стверджується, центральної площі міста Суджі. Його зняли з українського броньованого авто.

ЗСУ наступають у Курській області — кілька тисяч українських військових ведуть бої приблизно за 40 кілометрів від кордону. Про це пишуть іноземні медіа. Українська сторона майже не коментує операцію.

Перший коментар прозвучав 12 серпня від президента.