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Ракурс
Українські військові публікують відео з центральної площі Суджі на Курщині

Українські військові публікують відео з центру Суджі на Курщині

12 сер 2024, 18:55
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Українські військові записали відео із центру Суджі — міста на прикордонні рф та України.


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Боєць повідомив, що місто повністю контролюють ЗСУ. На відео є труп російського військового.

ВІДЕО 18+

Також з’явилося відео, як стверджується, центральної площі міста Суджі. Його зняли з українського броньованого авто.

ЗСУ наступають у Курській області — кілька тисяч українських військових ведуть бої приблизно за 40 кілометрів від кордону. Про це пишуть іноземні медіа. Українська сторона майже не коментує операцію.

Перший коментар прозвучав 12 серпня від президента.

Джерело: Ракурс


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