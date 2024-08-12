Так, це ми - Зеленський вперше офіційно розповів про операцію в Курській області рф

https://racurs.ua/ua/n198230-tak-ce-my-zelenskyy-vpershe-oficiyno-rozpoviv-pro-operaciu-v-kurskiy-oblasti-rf.html

Ракурс

Україна офіційно визнала свою причетність щодо своїх дій у Курській області.

.

Президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Олександр Сирський доповів щодо оборонних дій на фронті та операції в Курській області.

Ситуація під контролем, — сказав Сирський під час відеовключення на Ставці.

Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції

А також зі ставки стало відомо, що під контролем ЗСУ близько 1000 квадратних кілометрів у Курській області рф.

Раніше у рф офіційно визнали втрату 28 населених пунктів у Курській області. Глибина проникнення українських військ — 12 км, ширина — 40 км. Із регіону виїхали й евакуйовано 121 тис. московитів, ще 180 тис. осіб підлягають евакуації. Про це заявив губернатор Курської області олексій смірнов.

А от у Deep State оцінка інша: ЗСУ контролюють 44 населених пункти на території рф.

Детальну мапу просування військ показує Радіо Свобода.