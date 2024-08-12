DeepState стверджує, що ЗСУ контролюють 44 населених пункти у Курській області

https://racurs.ua/ua/n198229-deepstate-stverdjuie-scho-zsu-kontroluut-44-naselenyh-punkty-u-kurskiy-oblasti.html

Ракурс

За даними аналітичного проєкту DeepState, ЗСУ контролюють приблизно 44 населених пункти в Курській області.

.

Оцінка вкрай консервативна. Зараз майже ніхто не знає реального числа, але є села, біля яких була світлина наших бійців, але контроль був не наш. Тому оцінка й консервативна, — додали у проєкті.

Виконувач обов’язки губернатора Курської області рф Олексій Смірнов доповів кремлівському коротуну та диктатору владіміру путіну 12 серпня, що 28 населених пунктів області «перебувають під контролем противника».

Нагадаємо, що евакуація триває не лише на Курщині — вранці губернатор Бєлгородської області оголосив про початок «переміщення» населення з прикордонного Красноярузького району через «активність ворога». Красноярузький район межує із Сумщиною.

Російська служба «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної станції «Суджа». Частина пошкоджень з’явилася між 9 та 10 серпня, а частина — між 10 та 11 серпня. Практично повністю зруйновано одну з адмінбудівель та майданчик, на якому встановлено вимірювальне обладнання. «Газпром» стверджує, що прокачує газ через станцію до Європи у звичайному обсязі.

Також з’явилося ще два відео з українськими бійцями на території Курщини: на одному з них військові знімають російський прапор з адмінбудівлі у селі Дарʼїно, а на іншому — український бронеавтомобіль проїжджає через село Гир’ї.