Украина и рф будут поставлять Европе газ. Фото:

https://racurs.ua/n198251-ukraina-i-rf-budut-postavlyat-evrope-gaz-nesmotrya-na-boi-v-kurskoy-oblasti-bloomberg.html

Ракурс

Поставки трубопровідного газу з росії до Європи продовжаться, попри бої в Курській області.

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Україна та росія не мають наміру припиняти постачання газу через газовимірювальну станцію «Суджа». Хоча наступ ЗСУ на Курську область привів до того, що європейські ціни на газ досягли максимуму на тлі побоювань, що поставки будуть порушені. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Зазначається, що Київ та Москва мають фінансовий стимул продовжувати постачання «блакитного палива». Для України транзит газу забезпечує великі гроші — близько 1 млрд дол. у 2021 році. А Європа залишається одним із найбільших споживачів трубопровідного газу з країни-агресора.

У статті йдеться, що Україна прагне, щоб її вважали надійним партнером Європи, сподіваючись, що трейдери регіону більше використовуватимуть її величезні газові сховища. Саме тому Київ має вагомі причини захищати інфраструктуру, оскільки трубопроводи, які не використовуються, можуть стати об'єктами військових атак або стати непридатними.

Bloomberg пише, що будь-яке випадкове пошкодження ключової інфраструктури на газовимірювальній станції в Суджі може зупинити постачання.

Міністерство енергетики України відмовилося від коментарів виданню.

Нагадаємо, 12 серпня «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки інформувала, що в Курській області рф пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», котра наразі є єдиним шляхом постачання російського газу до Євросоюзу через Україну.

Джерело: Bloomberg