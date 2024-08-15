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Украина создала первую военную комендатуру в Курской области

Украина создала первую военную комендатуру в Курской области

15 авг 2024, 15:31
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Україна створила першу військову комендатуру в Курській області рф.


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Про це стало відомо з повідомлення про засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке відбулося 15 серпня. Очолив комендатуру генерал-майор Едуард Москальов

Також на Ставці було повідомлено, що Сили оборони контролюють уже 82 населених пункти на території Курщини. Вони зайшли на глибину 35 км від початку операції, а за минулу добу просунулися на відстань від 500 метрів до 1,5 км.

На сході та півдні України триває оборонна операція. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування ворога в напрямку Торецька та Покровська.

Источник: Ракурс


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