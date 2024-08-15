Красный Крест готов помочь россиянам Курской области, как только об этом попросят

https://racurs.ua/n198330-krasnyy-krest-gotov-pomoch-rossiyanam-kurskoy-oblasti-kak-tolko-ob-etom-poprosyat.html

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Червоний Хрест готовий надати гуманітарну допомогу на підконтрольних Україні територіях рф, щойно про це попросять. Зараз комітет підтримує звʼязок з владою України та стежить за ситуацією.

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Ми готові надавати підтримку в міру потреб, а також на прохання сторін конфлікту, якщо вони нададуть необхідні гарантії безпеки для гуманітарного доступу, — відповіли в Червоному Хресті на запит «Бабеля».

Зараз під контролем України — 82 населених пункти на території Курської області росії. Там уже створили першу військову комендатуру — у місті Суджа, щоб підтримувати правопорядок і забезпечити першочергові потреби цивільних.