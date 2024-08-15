Байден «открыт» для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину, - Politico

https://racurs.ua/n198339-bayden-otkryt-dlya-otpravki-krylatyh-raket-bolshoy-dalnosti-v-ukrainu-politico.html

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Адміністрація Байдена «відкрита» для надання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності, оскільки Київ прагне набрати подальших обертів у боротьбі з росією.

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Про це пише 15 серпня Politico.

Готовність Білого дому надати Україні ракети Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) з’явилася на тлі напрочуд успішної наземної операції Києва в глибині Росії, яка триває вже другий тиждень, збентеживши путіна і змусивши його перенаправити війська з поля бою в Україні.

Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з чиновників адміністрації Байдена, адміністрація працює над складними деталями. Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити ракету вагою 2400 фунтів, яка несе боєголовку вагою 1000 фунтів.

Чиновнику, а також двом іншим особам, знайомим з внутрішніми дискусіями, було надано анонімність для обговорення чутливих питань.

Пентагон відмовився коментувати, чи схвалив він передачу ракети.

Ми розглядаємо низку варіантів, щоб задовольнити потреби України в допомозі у сфері безпеки, однак ми не маємо жодної інформації, яку могли б надати, — сказав речник Пентагону Джефф Юргенсен.

Дебати навколо JASSM і готовність адміністрації Байдена розглянути можливість її передачі роблять цю ракету останньою в довгій лінійці складних озброєнь, які колись вважалися забороненими для передачі Україні. Байден «відкритий» для відправки крилатих ракет великої дальності в Україну

Адміністрація Байдена «відкрита» для надання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності, оскільки Київ прагне набрати подальших обертів у боротьбі з росією.

Готовність Білого дому надати Україні ракети Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) з’явилася на тлі напрочуд успішної наземної операції Києва в глибині Росії, яка триває вже другий тиждень, збентеживши Владіміра Путіна і змусивши його перенаправити війська з поля бою в Україні.

Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з чиновників адміністрації Байдена, адміністрація працює над складними деталями. Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити ракету вагою 2400 фунтів, яка несе боєголовку вагою 1000 фунтів.

Чиновнику, а також двом іншим особам, знайомим з внутрішніми дискусіями, було надано анонімність для обговорення чутливих питань.

Пентагон відмовився коментувати, чи схвалив він передачу ракети.

Ми розглядаємо низку варіантів, щоб задовольнити потреби України в допомозі у сфері безпеки, однак ми не маємо жодної інформації, яку могли б надати, — сказав речник Пентагону Джефф Юргенсен.

Дебати навколо JASSM і готовність адміністрації Байдена розглянути можливість її передачі роблять цю ракету останньою в довгій лінійці складних озброєнь, які колись вважалися забороненими для передачі Україні.

Що можуть американські високоточні далекобійні ракети JASSM

Військовий аналітик Ігаль Левін пише, що ця ракета:

здатна обходити російські засоби ППО типу С-300 і вище;

має знижену видимість для РЛС;

обладнана штучним інтелектом, що вміє розпізнавати цілі та коригувати політ, орієнтуючись на рельєф місцевості;

обладнана одразу декількома паралельними системами наведення (супутниковим, лазерним, тепловим і телевізійним каналами).

На кінцевій траєкторії ракета використовує інфрачервону головку самонаведення, яка шукає ціль та звіряє її з закладеним у бортовий комп’ютер еталоном.

Завдяки цьому заявлене можливе відхилення не перевищує трьох метрів, пише «Мілітарний».

Перші версії AGM-158 літали майже на 400 км, новітні долають до 1000 км. Вага бойової частини — 450 кг.

Ці ракети стоять на озброєнні США і їх найближчих союзників по НАТО.