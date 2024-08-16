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Российские захватчики потеряли уже более 596 тыс. человек, фото: Delfi

Российская армия в сутки потеряла 1330 человек (ИНФОГРАФИКА)

16 авг 2024, 08:25
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 596 тис. 950 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 330 осіб. Про це сьогодні, 16 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 496 танків;
  • 16 тис. 461 бойових броньованих машин;
  • 16 тис. 927 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 159 одиниць РСЗВ;
  • 922 одиниці засоби ППО;
  • 367 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 13 тис. 659 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 429 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 22 тис. 848 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 829 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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