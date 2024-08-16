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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 596 тис. 950 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 330 осіб. Про це сьогодні, 16 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 496 танків;
- 16 тис. 461 бойових броньованих машин;
- 16 тис. 927 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 159 одиниць РСЗВ;
- 922 одиниці засоби ППО;
- 367 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 13 тис. 659 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 429 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 22 тис. 848 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 829 одиниць спеціальної техніки.
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