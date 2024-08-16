Кабмин поддержал запрет на российские сайты. Фото:

https://racurs.ua/n198366-kabmin-podderjal-zapret-rossiyskih-saytov-i-programm.html

Ракурс

Кабінет міністрів підтримав заборону використання російських сайтів та програм.

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У п’ятницю, 16 серпня, уряд підтримав проект закону, яким пропонується визначити нові види секторальних санкцій у законі України «Про санкції». Пропонується заборонити використання софту та сайтів країн, проти яких Україна ввела санкції. В першу чергу, мова про росію. Про це повідомили очільник Мінцифри Михайло Федоров та прес-служба уряду.

Зазначається, що під заборону потраплятиме програмне забезпечення, якщо розроблене:

людьми чи компаніями з підсанкційних держав;

компанією, часткою статутного капіталу якої володіє підсанкційна держава;

компаніями, які перебувають під контролем іноземних компаній чи людей, які здійснюють терористичну діяльність;

з використанням вихідного або обʼєктного коду інших підсанкційних продуктів;

людьми, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.

Законодавці також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.

Як відомо, Україна почала масово блокувати російські сервіси ще у 2018 році. Тоді під санкції потрапила пошукова система «Яндекс», соціальні мережі «ВКонтакте» та «Одноклассники». Також заборонили використовувати програмне забезпечення російського виробництва.

Нагадаємо, 16 серпня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні сьогодні рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект № 8371, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою.