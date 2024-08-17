В пробках перед Керченским мостом со стороны россии стоит почти тысяча автомобилей

https://racurs.ua/n198385-v-probkah-pered-kerchenskim-mostom-so-storony-rossii-stoit-pochti-tysyacha-avtomobiley.html

Ракурс

У заторах перед Керченським мостом з боку рф стоїть майже тисяча автомобілів.

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Про це 17 серпня повідомляє російська окупаційна влада.

У черзі з боку Тамані перебуває 870 транспортних засобів. Час очікування близько трьох годин, — йдеться у повідомленні.

На початку доби 16 серпня на Керченському мосту перекривався рух автотранспорту через атаку безпілотників. Вночі 16 серпня в Керчі було чути вибухи.

Як пише телеграм-канал «Кримський вітер», у місті на вулиці Радянській через падіння уламків пошкоджено тротуар, частково розбито дорогу. Ймовірно, пошкоджено комунікацію. Пізніше у Міноборони рф заявили, що Україна вночі нібито атакувала Керченський міст 12 ракетами ATACMS. Українська сторона не робила заяв щодо атак.

Керченський міст забезпечує основний трафік до окупованого Криму з російської території, а також використовується для військових поставок на територію Кримського півострова.