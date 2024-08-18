В Херсонской области люди оказались в ловушке после российского обстрела. Фото: ГСЧС

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Російська армія продовжує бити по цивільний інфраструктурі Херсонської області.

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У неділю вранці, 18 серпня, загарбники атакували населений пункт в передмісті Херсона. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На той момент там були перебували чоловік та жінка. Виникла пожежа, а люди опинилися в пастці у власній оселі. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Зазначається, що рятувальники допомогли жінці вийти з помешкання, а чоловік вибрався самостійно. Пожежу швидко ліквідували на невеликій площі.

Нагадаємо, окупаційна армія рф 18 серпня завдала ударів по місту Мирноград у Донецькій області. Внаслідок артилерійських обстрілів 18 серпня загинули двоє осіб — жінка 1941 року народження та 44-річний чоловік. Ще одна 56-річна місцева мешканка отримала поранення. Внаслідок ударів пошкоджено дев’ять приватних осель.