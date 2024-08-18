Хакеры ГУР атаковали стратегическое российское предприятие. Фото:

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Кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї здійснили співробітники ГУР.

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Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації. Хакери здобули особисті бази даних працівників, службову інформацію та інформація, яка може пролити певне світло щодо шляхів обходу санкцій. Все це вже вивчається та аналізується. Про це представник Головного управління розвідки Євген Єрін заявив в ефірі телемарафону.

Це одне з потужних підприємств, яке було розробником ядерних боєприпасів. Збої в роботі такого підприємства — це удар і по самій структурі, і по іміджу країни-агресора, — зазначив він.

Нагадаємо, у липні ГУР провело наймасштабнішу DDOS-атаку проти російської інтернет-інфраструктури та кібератаку на російські сервіси, які фінансують війну проти України. Зокрема, українська розвідка «поклала» банківську систему рф. «лежали» Центробанк, Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, «Альфа банк» та інші.