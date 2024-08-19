Адвокатов допускают даже в места лишения свободы, а в Волынский ТЦК – нет

https://racurs.ua/n198456-advokatov-dopuskaut-daje-v-mesta-lisheniya-svobody-a-v-volynskiy-tck-net.html

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Позиція Волинського ТЦК про недопущення адвокатів до процесу мобілізації суперечить чинному законодавству.

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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Нещодавно ТЦК офіційно заявили, що адвокати не повинні втручатися у мобілізаційні процеси.

У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили, що втручання сторонніх осіб, зокрема адвокатів, може порушити об'єктивність і незалежність процесів мобілізації та медичного огляду, що є критично важливими для національної безпеки.

Представництво омбудсмена прокоментувало ситуацію, нагадавши, що згідно зі ст. 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права, навіть в умовах воєнного стану.

Також ситуацію прокоментував заступник голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Ігор Колесников. Він наголосив, що позиція Волинського ТЦК стосовно адвокатів не витримує жодної критики, а також може містити ознаки злочину, передбаченого статтею 397 ККУ — втручання в діяльність захисника чи представника особи.