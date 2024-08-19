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Ракурс
Если бы Запад снял ограничения на дальнобойное оружие, то ВСУ не пошли бы на Курщину

Если бы Запад снял ограничения на дальнобойное оружие, то ВСУ не пошли бы на Курщину, — Зеленский

19 авг 2024, 20:51
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ЗСУ вже контролюють 92 населені пункти у Курській області рф, повідомив 19 серпня президент України Володимир Зеленський.


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На сьогодні наші сили контролюють понад 1250 км кв. території ворога та 92 населені пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду, — сказав Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

За його словами, ця операція стала «найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців з російського полону, це одна з наших цілей».

На його думку, якби партнери зняли обмеження на далекобійну зброю, то ЗСУ не пішли б на Курщину.

Якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії, — сказав Зеленський заявив у Дніпрі під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».

Інші тези його виступу:

  • Захід зволікає з постачанням зброї в Україну;
  • Нульова реакція путіна доводить, що немає жодної причини не давати нам дозволу бити по рф далекобійною зброєю;
  • Курська операція — найбільша інвестиція у звільнення українців з полону;
  • Відносини рф з такими режимами, як у Пхеньяні й Тегерані створюють загрозу не лише для України;

Зеленський сказав, що після удару по росії «уся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо росії, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипалася цими днями десь під Суджею».

Світ бачить, що все в цій війні залежить тільки від сміливості — сміливості нашої, сміливості партнерів. Від сміливих рішень для України, від сміливості в підтримці України та сміливих кроків — і не лише наших кроків. Важливо, щоб партнери були синхронними з нами в цій рішучості, і тоді в росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру, — вважає глава держави.

Нагадаємо, що видання The Economist повідомило про виключну секретність операції в Курській області рф.

За даними The Economist, готуючись до операції у Курській області, військове керівництво України розглядало кілька варіантів, а саме: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.

У статті пишуть, що головна мета операції полягала в тому, щоб відтягнути війська з Донбасу і створити переваги для майбутніх перемовин.

Источник: Ракурс


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