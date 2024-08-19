Если бы Запад снял ограничения на дальнобойное оружие, то ВСУ не пошли бы на Курщину

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ЗСУ вже контролюють 92 населені пункти у Курській області рф, повідомив 19 серпня президент України Володимир Зеленський.

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На сьогодні наші сили контролюють понад 1250 км кв. території ворога та 92 населені пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду, — сказав Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

За його словами, ця операція стала «найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців з російського полону, це одна з наших цілей».

На його думку, якби партнери зняли обмеження на далекобійну зброю, то ЗСУ не пішли б на Курщину.

Якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії, — сказав Зеленський заявив у Дніпрі під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».

Інші тези його виступу:

Захід зволікає з постачанням зброї в Україну;

Нульова реакція путіна доводить, що немає жодної причини не давати нам дозволу бити по рф далекобійною зброєю;

Курська операція — найбільша інвестиція у звільнення українців з полону;

Відносини рф з такими режимами, як у Пхеньяні й Тегерані створюють загрозу не лише для України;

Зеленський сказав, що після удару по росії «уся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо росії, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипалася цими днями десь під Суджею».

Світ бачить, що все в цій війні залежить тільки від сміливості — сміливості нашої, сміливості партнерів. Від сміливих рішень для України, від сміливості в підтримці України та сміливих кроків — і не лише наших кроків. Важливо, щоб партнери були синхронними з нами в цій рішучості, і тоді в росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру, — вважає глава держави.

Нагадаємо, що видання The Economist повідомило про виключну секретність операції в Курській області рф.

За даними The Economist, готуючись до операції у Курській області, військове керівництво України розглядало кілька варіантів, а саме: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.