В Курскую область вошло танковое подразделение белорусских добровольцев

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Ракурс

До Курської області, де Збройні сили України проводять наступальну операцію, увійшов танк під біло-червоно-білим прапором.

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Відео з танком передав журналістам білоруський військовий із позивним Жерар — командир відділення евакуації бронетехніки 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ. Білоруси створили у складі батальйону свій підрозділ — «Тур».

Підрозділ з білорусами працює: триколори падають на землю, росіяни здаються в полон, а «Ахмат» просто чай. Диктатури обов’язково впадуть! І ми у цьому беремо безпосередню участь! — пишуть танкісти в телеграмі.

Командування сприйняло створення білоруського підрозділу позитивно. Тим більше, що він показує результат.

Жерар розповів, що його батальйон першим увійшов до Курської області.

Заходили, як ніж у масло. Дуже легко все пройшло. Коли просто розплановано кожен крок, кожну дію, і всі виконували свої завдання на 100%, то все вийшло взагалі просто чудово, — згадав боєць.

За його словами, ЗСУ взяли в полон багато російських військових. Він називає цифру у 2000, західні журналісти говорять про 2500 полонених росіян.

Командування їх просто кидало. У них не було зв’язку, у них не було постачання їжі-води. А після трьох днів сидіння в посадці без води та їжі ти починаєш просто потихеньку вмирати. Більшість людей просто ухвалювали рішення здаватися, — каже Жерар.

За його словами, більшість полонених — це строковики у віці 18−23 років.

Білоруський танковий підрозділ, що входить до 225-ї ОШБ, навесні виборов для України унікальний трофей — сучасний російський танк Т-90М «Прорив-3». Ця модифікація — одна з нових російських розробок.