Нардеп обвинил ВСУ в издевательстве над местными в Курщине

https://racurs.ua/n198463-nardep-obvinil-vsu-v-izdevatelstve-nad-mestnymi-v-kurschine.html

Ракурс

Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від «Слуги народу» (зараз позафракційний) заявив, що українські військові знущаються з місцевого населення у Курській області.

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Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Останнім часом починають з’являтися кадри, на яких зображені дії наших бійців у Курській області. Хтось руйнує пам’ятники, хтось знущається з місцевих жителів, дідусів, вдаючи з себе німців, хтось влаштовує заворушення в магазинах, — стверджує Дмитрук.

Він також заявив, що «кожен такий ролик — це зростання добровольців у лавах армії рф, це ще один привід для мобілізації і так далі, і так далі». І в таких діях ЗСУ немає нічого «героїчного» або «патріотичного». Також він додав, що кожен такий інцидент працює проти нас.

Водночас відео, які підтверджують його слова, нардеп не показав.

Інший колишній «Слуга народу» Євген Шевченко підтримав Дмитрука та назвав злочинцями блогерів, які розкритикували його пост та військового Євгена Карася, який закликав до того, щоб розібратися зі скандальним нардепом.

Шевченко написав, що «Дмитрука образити не дадуть». Він також заявив, що всі ті, хто йому погрожують, є звичайними злочинцями, і будуть сидіти у тюрмі.