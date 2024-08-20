Россиянин взорвал штаб с офицерами "Шторм Z" и перешел на сторону Украины

https://racurs.ua/n198482-rossiyanin-vzorval-shtab-s-oficerami-shtorm-z-i-pereshel-na-storonu-ukrainy.html

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Головне управління розвідки провело спецоперація «Очерет»: російський військовий підірвав штаб з офіцерами «Шторм Z» і перейшов на бік України.

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ГУР відзвітував про спільну успішну операцію проєкту «Хочу жить» та Легіону «Свобода росії».

Взимку 2024 року російський пілот FPV з позивним «Сільвер» вийшов на зв’язок із Легіоном «Свобода росії». Піти на співпрацю з Україною росіянина, за його словами, спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі.

У межах взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту.

Далі у зручний момент «Сільвер» кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу «Шторм Z», де спав його комбат та інші російські офіцери.

Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули, ― розказав він.

Коли справу було зроблено, росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію.

Нині російський доброволець став рекрутом Легіону «Свобода росії», аби боротись зі злочинним путінським режимом.

Скористатись державною програмою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими для добровільної здачі у полон «Хочу Жить» (https://hochuzhit.com/) може кожен російський військовослужбовець.