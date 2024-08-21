Ночью по Москве запустили не менее 10 беспилотников

https://racurs.ua/n198498-nochu-po-moskve-zapustili-ne-menee-10-bespilotnikov-video.html

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Російська влада заявила про «одну з наймасованіших» спроб атакувати Москву. На підльоті до міста нібито збили 10 дронів.

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Вибухи у ніч на 21 серпня також лунали у Новошахтинську Ростовської області, де розташований нафтопереробний завод. Там російська ППО буцімто збила ракету.

Мер міста Сергій Собянін заявив, що це одна з наймасштабніших атак по російській столиці. Він стверджує, що начебто всі БпЛА збили на підльоті до міста.

Російське Міноборони заявляє, що всього вночі над Московією збили 45 дронів: 11 над територією Московської області, 23 — над Брянською, шість — над Бєлгородською, три — над Калузькою і два — над Курською областю.