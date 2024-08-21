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Ракурс
Ночью по Москве запустили не менее 10 беспилотников

Ночью по Москве запустили не менее 10 беспилотников (ВИДЕО)

21 авг 2024, 08:07
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Російська влада заявила про «одну з наймасованіших» спроб атакувати Москву. На підльоті до міста нібито збили 10 дронів.


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Вибухи у ніч на 21 серпня також лунали у Новошахтинську Ростовської області, де розташований нафтопереробний завод. Там російська ППО буцімто збила ракету.

Мер міста Сергій Собянін заявив, що це одна з наймасштабніших атак по російській столиці. Він стверджує, що начебто всі БпЛА збили на підльоті до міста.

Російське Міноборони заявляє, що всього вночі над Московією збили 45 дронів: 11 над територією Московської області, 23 — над Брянською, шість — над Бєлгородською, три — над Калузькою і два — над Курською областю.

Источник: Ракурс


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