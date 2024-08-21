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Ракурс
Киев атаковали до 10 БпЛА, их уничтожила ПВО, - КМВА

Киев атаковали до 10 БпЛА, их уничтожила ПВО, — КМВА

21 авг 2024, 11:01
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У ніч на 21 серпня та вранці в бік столиці прямувало до 10 БпЛА, але всіх їх знищили сили ППО.


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У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) розповіли, що усі ударні БпЛА ППО знищила ще на підступах до Києва. Попередньо, в місті без жертв та руйнувань.

Від початку доби у столиці було чотири тривоги, остання була повʼязана із загрозою балістичного озброєння, проте пусків ракет в напрямку Києва не зафіксували.

Загалом тривоги тривали 11 годин.

Источник: Ракурс


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