В правительстве объяснили, почему урожай этого года уменьшится на 12-15%

https://racurs.ua/n198514-v-pravitelstve-obyasnili-pochemu-urojay-etogo-goda-umenshitsya-na-12-15.html

Ракурс

Рівень виробництва зернових та олійних культур цьогоріч знизився на 12−15%.

.

Про це «Укрінформу» заявив в. о. міністра агрополітики Тарас Висоцький.

За його словами, причиною зниження врожайності були складні погодні умови — холодна весна і сухе літо.

Але, на його думку, вплив спеки на врожай ранньої групи був не кардинальним. Південно-східні регіони постраждали на 10−15%, але в центральних та північних показник був менший. У середньому врожай ранніх культур по країні очікується меншим на 5%.

Більш негативні наслідки очікуються для пізньої групи (кукурудза, соя і соняшник). Попередньо виглядає так, що на кожну із цих культур є негативний вплив. У більшості регіонів урожайність буде знижена до 15%, — сказав Висоцький.

Він наголосив, що такі показники є негативними, однак з погляду масштабності виробництва та доступності для внутрішнього споживача і продовольчої безпеки причин для хвилювання немає.

Висоцький запевнив, що продукції буде достатньо. Проте варто думати про підтримку для фермерів за цих складних умов.

Раніше Українська зернова асоціація (УЗА) оновила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних у 2024 році, знизивши її на 2,8 млн т — до 71,8 млн т.

Чергове зниження прогнозу врожаю в новому сезоні викликане спекотною і посушливою погодою в Україні, яка мала негативний вплив на потенційну врожайність пізніх зернових та олійних культур.