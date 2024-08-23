Спецназ убил мятежников в колонии под Волгоградом. Фото: РосСМИ

https://racurs.ua/n198591-specnaz-ubil-myatejnikov-v-kolonii-pod-volgogradom-pogibli-neskolko-zalojnikov.html

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Колонію у Волгоградській області рф, де ув’язнені влаштували бунт, штурмував спецназ.

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Штурм тривав приблизно 30 хв. Згодом силовики заявили про ліквідацію чотирьох нападників та звільнення всіх заручників. Однак щонайменше двоє працівників колонії загинули, а ще п’ятеро дістали поранення. Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що бунтівники називали себе послідовниками «Ісламської держави». Метою захоплення колонії була помста за торговий центр «Крокус» та за всіх мусульман, яких утискали в росії.

Нагадаємо, сьогодні у Волгоградській області рф в колонії суворого режиму № 19 ув’язнені захопили заручників. Бунтівники вимагали 2 млн дол., гелікоптер та можливість безперешкодного виїзду за кордон.

За інформацією російських силовиків, четверо злочинців захопили в заручники вісьмох співробітників колонії і чотирьох засуджених. Чотирьом тюремників били ножами, троє з них померли майже відразу. Ще четверо співробітників колонії були госпіталізовані. Один із них згодом помер у лікарні.

Як відомо, це вже друге захоплення заручників у виправних установах рф за два місяці. Перше сталося в червні в СІЗО Ростова. Там заручників теж звільнили під час штурму — п’ятеро із шести бунтівників були ліквідовані.