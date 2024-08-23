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Ракурс
беларусь перебросила не менее 1 тыс. военных к границе. Фото:

беларусь перебросила не менее 1 тыс. военных к границе с Украиной — Гаюн

23 авг 2024, 21:29
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білорусь перекинула щонайменше тисячу військових до кордону з Україною після початку операції ЗСУ в Курській області.


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Починаючи з 10 серпня, підрозділи білоруських Збройних сил та Військово-повітряних сил почали перекидати в Гомельську область. Причиною маневрів на південь країни є обстановка в Україні та російській Курській області. Про це моніторингова група «Беларускі Гаюн» 23 серпня повідомила у Telegram.

Аналітики зазначають, що станом на сьогодні на південному напрямку сконцентровано військовне угруповання чисельністю щонайменше 1 тис. військових.

Крім того, Мінськ направив у Гомельську область кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками та зенітно-ракетними комплексами С-300ПС.

Нагадаємо, 11 серпня Міністерство оборони білорусі заявило, що відправляє додаткову військову техніку до прикордонних з Україною районів. Раніше диктатор олександр лукашенко наказав посилити угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

У Державній прикордонній службі заявили, що ситуація на кордоні з білоруссю — контрольована, переміщення техніки чи особового складу не фіксувалося.

Источник: Ракурс


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