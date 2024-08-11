білорусь заявила, що відправила танки на кордон з Україною, в ДПСУ їх поки не бачили

https://racurs.ua/ua/n198190-bilorus-zayavyla-scho-vidpravyla-tanky-na-kordon-z-ukrayinou-v-dpsu-yih-poky-ne-bachyly.html

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Міністерство оборони білорусі заявило, що відправляє додаткову військову техніку до прикордонних з Україною районів.

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У білоруському відомстві зазначили, що підрозділи одного з механізованих з'єднань «приведені у готовність до виконання завдань із призначення».

Пропагандисти з Мінська навіть показали відео, яке нібито підтверджує перекидання техніки.

Раніше білоруський диктатор олександр лукашенко віддав вказівки про посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках «з метою реагування будь-які можливі провокації».

Ситуація на кордоні з білоруссю — контрольована, переміщення техніки чи особового складу не фіксується. Про це 11 серпня повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко е етері «Ми — Україна».

Він наголосив, що ситуація по кордону незмінна. Каже, що білорусь нагнітає ситуацію, щоб «підіграти» росії.

Скоріше за все в рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде змушена робити і фото, і відеоматеріали. Можливо якісь частини і перебуватимуть на напрямку кордону з Україною. Але на цей час поряд з нашим кордоном додаткових сил не фіксується, — додав Андрій Демченко.

Раніше Мінськ висловив Україні ноту протесту у звʼязку з «порушенням кордону безпілотниками». А тимчасово повіреній у справах України в білорусі Ользі Тимуш пригрозили закриттям українського посольства у Мінську. Про це повідомляє БЕЛТА, посилаючись на МЗС білорусі