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беларусь заявила, что отправила танки на границу с Украиной, в ГПСУ их пока не видели

беларусь заявила, что отправила танки на границу с Украиной, в ГПСУ их пока не видели

11 авг 2024, 13:43
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Міністерство оборони білорусі заявило, що відправляє додаткову військову техніку до прикордонних з Україною районів.


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У білоруському відомстві зазначили, що підрозділи одного з механізованих з'єднань «приведені у готовність до виконання завдань із призначення».

Пропагандисти з Мінська навіть показали відео, яке нібито підтверджує перекидання техніки.

Раніше білоруський диктатор олександр лукашенко віддав вказівки про посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках «з метою реагування будь-які можливі провокації».

Ситуація на кордоні з білоруссю — контрольована, переміщення техніки чи особового складу не фіксується. Про це 11 серпня повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко е етері «Ми — Україна».

Він наголосив, що ситуація по кордону незмінна. Каже, що білорусь нагнітає ситуацію, щоб «підіграти» росії.

Скоріше за все в рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде змушена робити і фото, і відеоматеріали. Можливо якісь частини і перебуватимуть на напрямку кордону з Україною. Але на цей час поряд з нашим кордоном додаткових сил не фіксується, — додав Андрій Демченко.

Раніше Мінськ висловив Україні ноту протесту у звʼязку з «порушенням кордону безпілотниками». А тимчасово повіреній у справах України в білорусі Ользі Тимуш пригрозили закриттям українського посольства у Мінську. Про це повідомляє БЕЛТА, посилаючись на МЗС білорусі

Источник: Ракурс


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