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Ракурс
Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

24 авг 2024, 16:37
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Президент призначив В’ячеслава Негоду на посаду голови Тернопільської ОДА.


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У 2014—2019 роках Негода працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а з 2019 року — заступником міністра розвитку громад та територій України. У 1990—1998 роках Негода був мером Тернополя.

У 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника міністра. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

Попередника Негоди Володимира Труша звільнили 29 грудня 2023 року, на тлі розслідування НАБУ щодо двох його заступників і голови Тернопільської облради Михайла Головка, яких підозрюють у вимаганні хабаря в бізнесмена.

Источник: Ракурс


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