Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

https://racurs.ua/n198617-zelenskiy-naznachil-novogo-glavu-ternopolskoy-oga.html

Ракурс

Президент призначив В’ячеслава Негоду на посаду голови Тернопільської ОДА.

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У 2014—2019 роках Негода працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а з 2019 року — заступником міністра розвитку громад та територій України. У 1990—1998 роках Негода був мером Тернополя.

У 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника міністра. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

Попередника Негоди Володимира Труша звільнили 29 грудня 2023 року, на тлі розслідування НАБУ щодо двох його заступників і голови Тернопільської облради Михайла Головка, яких підозрюють у вимаганні хабаря в бізнесмена.