«Хезболла» заявила, что атаковала Израиль 320 ракетами

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«Хезболла» заявила, що випустила по Ізраїлю 320 ракет та кілька дронів у відповідь на вбивство командувача угруповання Фауда Шукра.

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Про це повідомляє 25 серпня Times of Israel.

Їх цілями були 11 військових баз на півночі Ізраїлю, частина з них на Голанських висотах.

Ізраїль залучив до атаки по об'єктах «Хезболли» близько 100 винищувачів. ВПС знищили кілька тисяч снарядів бойовиків, спрямованих на північ і центр країни, повідомив представник ЦАХАЛ.

Ракета, випущена з Лівану під час ранкової атаки «Хезболли», влучила в курячу ферму у громаді Манот у Західній Галілеї. Пожежники працюють над гасінням вогню, що виник внаслідок падіння ракети;

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац звернувся до десятків міністрів закордонних справ із закликом підтримати Ізраїль у боротьбі проти «Хезболли», Ірану та їхніх поплічників, підкресливши, що ЦАХАЛ завдав удару по «Хезболлі» в Лівані після того, як виявив заплановану масштабну ракетну атаку за допомогою безпілотників. Кац підкреслив, що Ізраїль здійснює своє право на самооборону і що Ізраїль не зацікавлений у тотальній війні;

Інший неназваний чиновник ізраїльського уряду також підтвердив, що його країна не зацікавлена в ескалації, яка може призвести до війни в Лівані.

Це не атака, спрямована на початок війни, а скоріше усунення серйозної загрози для мільйонів ізраїльських громадян. Продовження ескалації залежить від дій «Хезболли, — сказав співрозмовник Times of Israel.

Перед цим Ізраїль заявив, що готовий до обстрілу та завдав превентивних ударів по південних районах Лівану. ЦАХАЛ каже, що це дозволило знищити тисячі ракетних пускових установок.

Нагадаємо, армія Оборони Ізраїлю ліквідувала командира «Хезболли» у Бейруті наприкінці липня.