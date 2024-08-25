Россияне помогли Маску купить Twitter

https://racurs.ua/n198634-rossiyane-pomogli-masku-kupit-twitter.html

Ракурс

Фонд, в якому працюють сини російських олігархів Авена та Мошковіча, допоміг Ілону Маску купити Twitter.

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Про це ідеться у публікації The Washington Post.

У 2022 році Ілон Маск купив Twitter за понад 44 млрд дол, у чому йому допомогли банки, фінансові установи та фонди. У 2024 році суд США зобовʼязав Маска оприлюднити список інвесторів у купівлі соцмережі. Згідно з документом одним зі 100 найбільших інвесторів є венчурний фонд 8VC.

Видання ознайомилося з документом Окружного суду Північного округу Каліфорнії, в якому вказано, що у 8VC працюють сини підсанкційних кремлівських олігархів Пєтра Авена та Вадіма Мошковіча.

Джек Мошковіч, який з 2024 року має посвідку на постійне проживання у США, приєднався до фонду у 2018 році. Батько Мошковіча Вадім — російський аграрний олігарх. Він заснував одну з найбільших агрокомпаній рф — «Русагро».

З 2006 по 2014 року Мошковіч-старший був членом верхньої палати російського парламенту — Совєта Федерації.

Дєніс Авен — син російського олігарха, президента «Альфа-Групп» Пєтра Авена, за інформацією Forbes, працює у фонді з 2022 року, тобто після того, як його батько почав потрапляти у санкційні списки країн Заходу.

Засновник 8VC Джо Лонсдейл поскаржився на те, що «ліві» ЗМІ «напали» на нього та його фонд нібито через те, що він підтримує Трампа на майбутніх виборах. Він заявив, що Дєніс Авен та Джек Мошковіч — близькі друзі і останній привів Авена у фонд. Лонсдейл запевняє, що сини російських олігархів «професіонали у своїй справі» і «не повʼязані із бізнесом батьків у росії», про який він спочатку нібито не знав.

Зазначимо, що олігархи Авен і Мошкович були присутні на зустрічі з путіним 24 лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.