А Папа против – Франциск вступился за РПЦ в Украине

https://racurs.ua/n198642-a-papa-protiv-francisk-vstupilsya-za-rpc-v-ukraine.html

Ракурс

Папа Римський Франциск виступив проти заборони в Україні релігійних установ, пов’язаних з рф.

.

Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не можна чіпати, — цитує понтифіка офіційне видання Vatican News.

У своїй промові він висловив стурбованість ухваленням закону про заборону УПЦ.

Я продовжую з болем стежити за бойовими діями в Україні та російській федерації і, думаючи про нещодавно прийняті в Україні закони, боюся за свободу тих, хто молиться, бо ті, хто істинно молиться, завжди моляться за всіх. Ви не чините зла, бо молитеся, — йдеться у заяві Франциска.

Нагадаємо, в Україні є одна велика церква, яка має зв’язки з РПЦ — це Українська православна церква, яка раніше в своїй назві додавала «Московського патріархату». Згідно з новим законом, в неї є 9 місяців, щоб розірвати зв’язки з Москвою.

Патріарх РПЦ Кирило всіляко підтримує війну росії проти України і навіть називає «священною». Згідно з опитуваннями, 63% українців за заборону УПЦ (МП). За даними СБУ, понад 100 священників УПЦ є фігурантами кримінальних справ.