Три российских Shahed ночью залетели в беларусь. Фото:

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Три російські ударні дрони Shahed, якими росія атакувала Україну 26 серпня, залітали до білорусі.

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Зазначається, минулої ночі дрони-камікадзе типу «Шахед» тричі заходили на територію білорусі. Це відбувалося близько 3.26, 3.33 та 4.14. Російські БпЛА фіксувалися у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагинського та Лоївського районів. Про це повідомив проект «Беларускі Гаюн» із посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Зазначається, цього разу авіацію Військово-повітряних сил білорусі не піднімали. Черговий вертоліт з аеродрому «Мачулищі» та винищувач з летовища «Барановичі» злітали в районі 9.00 і направлено на південь країни.

Що сталося з «Шахедами» у білорусі залишається невідомим.

Як відомо, Shahed не вперше літають над білоруссю. Один безпілотник 13 липня пролетів над країною 350 км, а потім зник. Ще два дрони залетіли в Білорусь із Житомирщини 16 липня. Тоді один із них пролетів понад 300 км, білоруські винищувачі злітали на перехоплення.

А 31 липня БпЛА типу «Шахед» залітали у Білорусь. З «Барановичів» тоді піднімали винищувач.

Нагадаємо, 10 серпня самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко заявив, що 9 серпня Україна нібито порушила повітряний простір країни. За його словами, на висоті 1,5 км й дальності 6,5 км білоруське ППО знищило кілька цілей над територією країни. Після цього диктатор наказав посилити угруповання білоруських військ поблизу кордону з Україною.

Однак моніторингова група «Беларускі Гаюн» заявила, що заява лукашенка про нібито збиття в білорусі «українських» дронів не відповідає дійсності.